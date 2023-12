Victor Dican, sincer după eșecul cu Dinamo: ”Îmi e rușine. Am ajuns în vestiar și m-am uitat în ochii celor care lucrează aici!”

Dinamo Bucureşti a câștigat în deplasare, cu 2-0, pe FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 21-a din Superligă.

Denis Politic a deschis scorul în minutul 23, cu un șut superb din afara careului.

Hakim Abdallah a închis tabela în minutul 90, după ce a luat o acțiune pe cont propriu și a marcat superb.

La finalul meciului, Victor Dican a oferit mai multe declarații.

”Pot doar să spun că îmi e rușine. Am ajuns în vestiar și m-am uitat în ochii celor care lucrează aici. Sunt supărați. Îi facem să sufere. Nu am cuvinte. Îmi e rușine. Am avut toți sprijin și din partea conducerii. A venie Valeriu Iftimie ieri și ne-a încurajat. Am avut discuții, ședințe și fotbal zero.

Mi s-a părut că în prima repriză am dominat. Diferența a fost că Politic a avut un șut și a dat-o la vinclu. Noi ne plimbam prin careu. E neputință. Prea o dăm în neîncredere, în teren, în antrenor. Acesta ne este nivelul. Nu mai este cu blocaj mental. Viața e grea și trebuie să fim puternici.

Am făcut istorie, 20 de etape fără victorie. Toți suntem vinovați, cu mine în față. Anul trecut am avut grup. L-am avut pe Sebi Mailat, care ne-a dat goluri când a trebuit. Nu mai suntem un grup. Nu mai jucăm ca echipă. Se vede. Nu este întâmplător ce se îmntâmplă.

Nu pot să spun că renunț. Poate sunt nebun. Tata mi-a zis o vorbă. Trebuie să lupți de trei ori ca să primești o dată. Poate eu trebuie să lupt de 21 de ori. Trebuie luate niște decizii și să ne asumăm toți. Oamenii de aici suferă. Poate noi ne găsim echipe, dar ei ce fac?”, a spus Dican.