Victor Pițurcă a dat verdictul despre transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: ”Nu m-a surprins”

Ianis Hagi evoluează, în prezent, pentru gruparea turcă Alanyaspor.

Decizia internaționalului român de a semna cu echipa din Turcia a luat prin surprindere fotbalul autohton. Acum, Victor Pițurcă a vorbit despre transferul lui Hagi și a precizat că jucătorul și-a dorit să joace cât mai multe.

„Nu m-a surprins foarte mult. Din păcate, Ianis nu a reușit să se impună la clubul unde a evoluat. Echipele importante nu l-au transferat, iar el trebuia să joace undeva. A ales acest club și el știe mai bine de ce a făcut asta. La fel și Gică (n.r. Hagi). Cel mai important lucru este să joace.

Și de la Alanyaspor, dacă va juca la un nivel bun, se poate transfera la un club mai puternic din Turcia. La Fenerbahce nu, dar la Galatasaray se poate. Probabil acesta este și planul”, a spus Victor Pițurcă, pentru digisport.ro.