Victor Pițurcă a dat verdictul despre unul dintre jucătorii transferați de FCSB în această vară: ”El nu trebuia să vină, cum nici FCSB nu trebuia să îl ia”

Denis Alibec a semnat cu FCSB în perioada de mercato a verii, fiind parte din strategia lui Gigi Becali de a întări echipa.

Atacantul a fost titular în meciul FCSB – FC Argeș, scor 0-2, dar a fost schimbat la pauză, când tabela arăta 0-0. El a jucat doar 130 de minute și nu a înscris niciun gol în cele patru partide disputate.

Victor Pițurcă a analizat prestațiile lui Alibec și susține că ar fi trebuit să rămână la Farul Constanța, deși are calități de fotbalist foarte bune.

Totuși, fostul selecționer consideră că Alibec s-a întors pentru un salariu ai bun și pentru șansa de a juca în cupele europene.

”Alibec e un jucător cu calități foarte bune. El nici data trecută nu a jucat la nivelul lui la FCSB. Nu înțeleg de ce a revenit. El a revenit pentru o situație financiară mai bună, să joace în cupele europene, dar eu cred că nu trebuia să mai revină, cum nici FCSB nu trebuia să îl mai ia.

E greu pentru el, la Farul era cel mai bun. E un jucător cu calități, dar trebuie să ajungă la un nivel fizic foarte bun și să nu se mai accidenteze, dar cu siguranță poate juca la FCSB”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.