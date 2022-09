Victor Pițurcă, audiat de Parchetul Militar: „Nu am făcut nimic ilegal”

Fostul selecționar al naționalei României urmează să fie audiat de către procurorii militari după ce firma lui Alexandru Pițurcă a încasat 11 milioane de lei de la MApN, în urma livrării unor măști neconforme pentru COVID-19 în spitalele militare.

Victor Pițurcă va fi audiat în legătură cu derularea unui contract de achiziție privind un număr mare de măști cumpărate de către Ministerul Apărării Naționale. În anul 2020, la începutul stării de urgență, ca urmare a izbucnirii pandemiei de Coronavirus, generalul D.P. s-ar fi ocupat de cumpărarea măștilor, potrivit ProSport.

Generalul D.P. i-ar fi cerut șefului farmaciilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale, C.P., să găsească transport și fondurile necesare achiziționării de echipamente medicale, în special măști, asta pentru că Ministerul Apărării Naționale nu ar fi dispus de sumele necesare de bani.

Șeful farmaciilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale i-ar fi contactat pe italienii Riccardo și Andrea Barsanti pentru a fi intermediarii acestuia în relația sa cu o firmă din China, loc din care începuse la acel moment pandemia. După ce au reușit în cele din urmă să ajungă la o înțelegere cu furnizorul chinez de măști, generalii MAPN ar fi realizat că nu au destule fonduri pentru a onora înțelegerea avută cu acesta și ar fi apelat la Victor Pițurcă, fostul mare jucător de la Steaua București.

„Satana” ar fi suportat costurile întregii tranzacții, prin intermediul firmei administrate de către fiul său, Alexandru Pițurcă, pe numele acesteia SC Pav Green Energy SRL.

Banii ar fi fost virați de către firma fiului fostului selecționer al României către o altă firmă, Allodium SA, ce aparține frontului forțelor aeriene din Ucraina. Allodium SA ar fi trimis banii mai întâi către FA UKRAINE, avion de transport ce aparține flotei militare din Ucraina, iar apoi ar fi achitat și echipamentele medicale produse de firma din China, Sichuan Lingtong Intelligence Environmental Protection Industry Co Ltd.

După aceea, echipamentele militare ar fi fost livrate de către chinezi firmei Helios, deținută de Neacșu Vasile, un apropiat al lui Victor Pițurcă. De la Helios echipamentele ar fi ajuns la Ministerul Apărării Naționale, mai notează sursa citată. Întreaga operațiune ar fi intrat în vizorul procurorilor de la Parchetul Militar.

Procurorii militari suspectează și o posibilă infracțiune de eludare a taxelor, întrucât întreaga operațiune s-a desfășurat printr-un intermediar, firma Helios, însemnând că beneficiarul produselor scutite a fost Helios, firma condusă de Vasile Neacșu, nu Ministerul Apărării Naționale, a completat sursa menționată anterior.

„Nu am fost chemat la audieri, nu este adevărat! Am auzit că e ceva în derulare, dar eu nu am făcut nimic ilegal”, a declarat Victor Pițurcă pentru ProSport.