Victor Pițurcă, critic la adresa FCSB, după ce a văzut situația campioanei României

Victor Pițurcă a criticat strategia de rotație excesivă a FCSB-ului la începutul sezonului și a declarat că lipsa unui prim 11 constant le-a adus prejudicii roș-albaștrilor.

Fostul selecționer al României susține că FCSB a pierdut din omogenitate și coeziune pentru că echipa nu a mizat constant pe aceeași formulă de start, preferând să menajeze sau să schimbe un număr mare de jucători de la meci la meci.

El a subliniat că, în trecut, jucătorii de valoare evoluau constant și în campionat, și la națională, fără să fie menajați excesiv între partide.

Pițurcă a evidențiat efortul depus de Cisotti, despre care afirmă că este genul de jucător ce are nevoie de întreaga echipă să funcționeze bine pentru a-și valorifica potențialul.

„Cisotti e un jucător de echipă, de grup, trebuie să joace toată echipa bine. El face foarte mult efort, e unul din jucătorii care face ceea ce au făcut în sezonul trecut, dar are nevoie de toată echipa. Antrenorul decide care a fost mai slab.

A existat și la el (n.r. Darius Olaru) un decalaj. La Chiricheș nu mi s-a părut un decalaj mare, are experiență. Nu înțeleg de ce nu joci cu echipa bună toate meciurile?

Și la CFR am văzut. Aici la FCSB nu băgăm echipa bună meci de meci pentru a-i odihni? Noi la Steaua jucam și la națională, și peste tot.

Un jucător de valoare joacă. Suntem în secolul care suntem. Exact, un jucător doi care nu pot juca la 3 zile… dar să schimbi 7 jucători? Toate meciurile trebuie jucate cu ei”, a spus Victor Pițurcă, la Fotbal Club.