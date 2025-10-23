Victor Pițurcă dă tonul schimbării în Ghencea: „MApN nu mai poate investi, Steaua trebuie să treacă pe privat”

Situația Stelei pare tot mai clară în ochii lui Victor Pițurcă. Fostul mare antrenor și atacant al roș-albaștrilor a declarat în emisiunea „Spirit Stelist” că viitorul echipei din Ghencea depinde exclusiv de atragerea investițiilor private, odată ce Ministerul Apărării Naționale nu mai are posibilitatea legală de a finanța echipa.

Pițurcă crede că discuțiile concrete vor începe abia din primăvară, odată ce contextul politic și instituțional se va stabiliza.

De asemenea, Pițurcă a dezvăluit și că în trecut existaseră discuții avansate cu investitori americani.

„Actualul ministru (n.r. – Ionuț Moșteanu) a dat niște declarații vizavi de Steaua, încurajatoare, pozitive. Ăsta e adevărul, MApN nu mai poate să investească în echipa de fotbal și Steaua va trebui să meargă pe investiții private.

Atunci sigur că echipa ar putea să promoveze și să revină în prim-planul fotbalului românesc. Asta am fi vrut să discutăm cu ministrul. Urmează, în perioada următoare, în primăvară. Sunt lucruri mai grave la nivel de țară, la nivel politic. Nu cred că se poate discuta în această perioadă despre Steaua. Dar eu cred că suntem pe drumul cel bun. Lucrurile sunt simple, trebuie să vină un privat sau mai mulți care să investească în Steaua.

Acum 2-3 ani se întâmpla acest lucru, puteau să vină investitorii americani, am vorbit cu comandantul, care a spus că i-a transmis domnul Ciucă că nu e momentul acum, că știi ce s-a întâmplat cu Becali și așa mai departe. Deci nu și-a dorit domnul Ciucă acest lucru.

În perioada următoare, din ce am înțeles de la comandant, că au fost oameni care și-au dorit să investească dar condițiile contractuale erau de așa natură încât au fugit. Cereau bani mulți, se puneau clauze să vină cu banii dar să conducă ministerul. Ce deducem de aici? Că nu se vrea. Se primeau ordine tot din politic”, a declarat Victor Pițurcă, în emisiunea “Spirit Stelist”.