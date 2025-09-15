Victor Pițurcă dezvăluie planul secret al CSA Steaua pentru promovarea în Liga 1

Fostul selecționer Victor Pițurcă a explicat care este strategia pe care CSA Steaua o pregătește pentru a putea evolua în Liga 1. Deși în prezent echipa militarilor nu are drept de promovare, Pițurcă a dezvăluit că soluția este o asociere cu o entitate privată care să sprijine clubul în obținerea acestui drept. Această variantă este susținută și de Ministerul Apărării Naționale, care dorește ca Steaua să primească mai puține fonduri de la stat și să fie preluată parțial sau total de un privat.

Victor Pițurcă a subliniat că au avut deja loc discuții preliminare cu potențiali parteneri privați, iar contractul de asociere trebuie să fie atent negociat pentru a evita repetarea unor situații problematice din trecut, când un investitor a preluat controlul total al clubului. În opinia sa, trebuie găsită o formă prin care Steaua să funcționeze ca un club mare, cu tradiție și rezultate pe măsură.

Pe de altă parte, Pițurcă a comentat critic ideea exprimată de Florin Talpan, care nu susține asocierea cu un privat de teamă să nu apară un nou „Gigi Becali”. Fostul selecționer consideră că fără un buget consistent — estimat între 20 și 30 de milioane de euro — și fără această asociere, Steaua nu va putea reveni competitiv în prima ligă.

„(n.r. ministrul Ionuț Moșteanu a spus că vrea micșorarea sumei de bani pe care o primește Steaua de la stat) Ceea ce a declarat domnul ministru mi se pare un lucru benefic pentru Steaua, fiindcă Ministerul Apărării Naționale își dorește ca Steaua să fie preluată de un privat sau să facă un parteneriat cu un privat, pentru a putea să promoveze în prima ligă. Eu m-am bucurat, când am auzit ce a spus domnul ministru. Așa este normal! De ce să fie cheltuiți banii statului și să nu vină un privat, doi, trei, cinci, câți or fi?