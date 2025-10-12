Victor Pițurcă, sfat pentru Mircea Lucescu înainte de România – Austria. „Trebuie să facă asta”

România – Austria, meciul din preliminariile Campionatul Mondial care a stârnit interes major la casele de bilete, se joacă duminică seară. Ce mesaj a avut Victor Pițurcă, fostul selecționer al „tricolorilor”, pentru Mircea Lucescu.

Victor Pițurcă nu e de acord cu Mircea Lucescu

Rezultatele echipei naționale au creat tot felul de reacții, cele mai multe îndreptate către selecționerul Mircea Lucescu. „Il Luce” a transmis cu câteva zile în urmă că meciul contra Austriei ar putea fi ultimul pentru el pe banca primei reprezentative.

Victor Pițurcă a auzit declarațiile antrenorului de 80 de ani și nu este de acord cu ceea ce a spus. Fostul selecționer al României consideră că Mircea Lucescu trebuie să continue indiferent de rezultatul care se va înregistra duminică seară pe Arena Națională.

„Nu-mi plac astfel de discuții și probabil că și pe Mircea Lucescu îl deranjează foarte tare aceste întrebări. Mi se par întrebări nelalocul lor.

Când suntem în fața unui meci atât de important și avem un antrenor foarte bun cu o mare experiență, noi încercăm să stricăm atmosfera înainte de acest joc.

Mircea Lucescu e un antrenor prea valoros pentru a fi schimbat după nu știu câte meciuri la echipa națională. El trebuie să-și termine treaba.

Chiar dacă nu vom termina pe unul dintre primele două locuri, avem șanse la baraj și cel care a făcut să fie așa este Mircea Lucescu. Deci, din punctul meu de vedere, selecționerul trebuie să rămână până la sfârșit”, a spus Pițurcă, pentru