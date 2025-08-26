Victor Pițurcă știe cine e următoarea victimă a lui Gigi Becali: „Nu e ce le trebuie. Într-o lună o să-l dea afară”

Victor Pițurcă l-a numit pe Mamadou Thiam drept următoarea victimă a lui Gigi Becali la FCSB, spunând că atacantul adus de la Universitatea Cluj nu este jucătorul potrivit pentru campioana României. Fostul selecționer crede că, dacă Thiam nu se va impune în următoarea lună și nu va alerga suficient pe teren, Becali îl va da afară, deoarece FCSB nu este Universitatea Cluj și are alte cerințe.

Pițurcă a comentat și situația echipei, susținând că acesta este momentul în care antrenorii trebuie să preia controlul, nu patronul, și a remarcat o relaxare după câștigarea campionatului, cu pregătire insuficientă și petreceri care au afectat performanța. Totodată, el consideră că Alibec, deși are calități, nu ar fi trebuit să revină la FCSB, iar actuala strategie de transfer a clubului este greșită.

FCSB a pierdut recent meciuri importante, iar Becali a recunoscut unele greșeli tactice, fapt remarcat și ironizat de Pițurcă, care a sugerat că Becali s-ar putea retrage temporar dacă echipa continuă să piardă.