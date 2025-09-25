Victor Pițurcă vine cu o propunere pentru funcția de seleționer al României: „Sunt foarte ferm pe această poziție”

Victor Pițurcă, fostul selecționer al echipei naționale, a venit cu un mesaj ferm de susținere pentru Mircea Lucescu, actualul selecționer aflat sub presiune după rezultatele slabe din ultimele meciuri și scăderea șanselor României de a merge la Mondialul din 2026. Pițurcă consideră că Lucescu nu ar trebui demis înainte de finalul mandatului său și subliniază importanța continuității pe banca tehnică, în ciuda reacțiilor negative venite dinspre FRF și suporteri.

„Sunt foarte ferm pe această poziție, Mircea Lucescu trebuie să rămână la națională și să își ducă treaba la bun sfârșit. Nu mi se pare normal ca un antrenor ca Lucescu să fie dat afară, pe românește, până nu își termină mandatul. Este foarte clar că echipa a regresat de un timp încoace, a pierdut puncte importante cu echipa care erau la îndemâna noastră.

Totuși, în fotbal se poate întâmpla orice, așa că trebuie să mergem înainte. Urmează meciul cu Austria și cred că putem câștiga dacă vom juca la cel mai înalt nivel. Lucrurile vor reveni pe făgașul lor dacă va ieși bine la acest duel. Importabt este ca Mircea Lucescu să aibă toți jucătorii valizi și mai ales să fie în formă”, a spus Victor Pițurcă, conform digisport.ro.

Fostul selecționer a comentat și decizia lui Alexandru Mitriță de a se retrage de la echipa națională, numind-o „o mare greșeală”. Pițurcă e convins că Mitriță va regreta curând alegerea făcută și că, deși nu a jucat aproape deloc, meritul sportiv și valoarea lui ar fi trebuit să conteze mai mult.

„Și eu sunt de părere că nu ai cum să te retragi de la echipa națională. Indiferent de ce a fost, ce s-a întâmplat, nu trebuie să iei o astfel de decizie. Eu cred că în cel mai scurt timp se va căi că a făcut acest lucru. Probabil, el a suferit mult că a fost adus la națională și nu a fost introdus aproape deloc. Cred că acesta a fost principalul motiv pentru care s-a retras.

Încă o dată, din punctul meu de vedere, Mitriță nu trebuia să se retragă. Este unul dintre cei mai buni jucători români la ora actuală, însă fiecare antrenor are strategia și alegerile sale. Nici Mircea Lucescu nu trebuie pus la zid. El răspunde de rezultate și știe pe cine trebuie să folosească. Cred că Mitrița merita, totuși, mai mult, dacă ar fi să ținem cont de cum s-a descurcat în România, iar acum în China.

Eu nu prea convocam jucători din zone cu alt fus orar. Mai ales că meciurile se derulau la scurt timp. Este o problemă, dar trebuie să ne gândim la naționale precum Brazilia, Argentina, care au aproape toți jucătorii din Europa. Există în ziua de astăzi metode prin care organismul uman se reface rapid. Sincer, chiar îmi pare rău pentru Mitriță. Îmi plăcea de el ca jucător, dar asta e viața. Naționala merge înainte”, a spus Victor Pițurcă, conform sursei citate.