Victoria Mboko continuă să surprindă la doar 18 ani! Ca juca finala turneului de la Montreal

Adolescenta canadiană Victoria Mboko (18 ani) îşi continuă parcursul magic la Montreal, unde a ajuns în finala Canadian Open, după o altă victorie de senzaţie.

Adversară îi va fi Naomi Osaka

Miercuri seară, jucătoarea de 18 ani, care a beneficiat de un wild card, a învins-o Elena Rîbakina, cap de serie nr. 9, în semifinale, calificându-se astfel în prima sa finală de simplu din cadrul Hologic WTA Tour, cu scorul de 1-6, 7-5, 7-6(4).

La 18 ani, ea este prima jucătoare canadiană care a învins trei foste campioane de Grand Slam (Rîbakina, Coco Gauff, Sofia Kenin) într-un singur turneu WTA din era Open.

Este a patra finalistă canadiană la turneul emblematic al ţării sale din era Open, după Faye Urban (1968 şi 1969), Vicky Berner (1969) şi Bianca Andreescu (2019)

Mboko este a doua jucătoare din era Open care a ajuns în prima sa finală WTA la Canadian Open, după Lina Krasnoroutskaya în 2003

De asemenea, este a treia jucătoare care a ajuns în prima sa finală WTA într-un turneu WTA-1000 de la introducerea formatului în 2009, după Caroline Dolehide (Guadalajara 2023) şi Anna Kalinskaia (Dubai 2024)

Mboko este a treia jucătoare beneficiară a unui wildcard care a ajuns în finala Canadian Open în era Open, după Monica Seles (1995) şi Simona Halep (2015)

În finală, Mboko o va înfrunta pe Naomi Osaka, de patru ori campioană de Grand Slam, care a avansat în prima sa finală WTA 1000 din 2022, după ce a învins-o pe Clara Tauson, cap de serie nr. 16, cu 6-2, 7-6(7).