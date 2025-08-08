Victoria Mboko va ajunge pe locul 24 WTA, după ce a câștigat turneul de categorie 1.000 de la Montreal

Tânăra jucătoare canadiană de tenis Victoria Mboko (18 ani) a câștigat turneul WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.152.599 dolari, în finala căruia a învins-o în trei seturi, 2-6, 6-4, 6-1, pe japoneza Naomi Osaka, fostul lider al clasamentului mondial.

Osaka a întrerupt colaborarea cu Patrick Mouratolou chiar înaintea competiției

Încurajată de un public înflăcărat, Mboko a reușit performanța de a cuceri primul său trofeu în circuitul WTA, pe teren propriu, după ce a eliminat patru câștigătoare de Mare Șlem pe parcursul acestei săptămâni.

Născută în Statele Unite din părinți care au părăsit RD Congo în 1999, Victoria Mboko a crescut în Canada și a început să practice tenisul de la vârsta de trei ani, având-o drept model pe Serena Williams.

Clasată pe locul 350 WTA la finele anului 2024, Mboko a reușit un an 2025 de excepție, cu patru turnee câștigate în circuitul secundar și o calificare în turul al treilea la Roland Garros.

Canadianca a abordat turneul de la Montreal de pe poziția a 85-a în ierarhia mondială, însă acest succes o va propulsa în Top 25 WTA începând de săptămâna viitoare.

Naomi Osaka (27 ani), aflată pe locul 49 WTA înaintea Openului Canadei, a disputat cu această ocazie prima sa finală într-un turneu de această categorie de la revenirea sa în circuit, la începutul anului 2024, după ce a adus pe lume o fetiță. Ea nu a mai cucerit niciun trofeu de la triumful său la Australian Open 2021, unde și-a trecut în palmares al patrulea titlu de Grand Slam.

Jucătoarea niponă a anunțat înaintea turneului canadian întreruperea colaborării cu Patrick Mouratolou, fostul antrenor al Simonei Halep, iar de atunci lucrează cu polonezul Tomasz Wiktorowski.

