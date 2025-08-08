Victorie chinuită a lui Dinamo, în deplasare, cu Metaloglobus, în primul meci din etapa 5 a Superligii

Echipa Dinamo Bucureşti a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de o altă grupare bucureşteană, Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă.

Metaloglobus rămâne în subsolul clasamentului

Dinamo a deschis scorul la Clinceni, în minutul 15, prin Cătălin Cîrjan, care a şutat din afara careului, apoi Alexandru Musi a trimis pe lângă poartă, în minutul 22, pentru ca şutul lui Cîrjan, din minutul 30, să lovească bara transversală.

Imediat după pauză, Ubbink a înscris superb, de la 16 metri, însă golul a fost anulat după intervenţia VAR, pentru un fault la Musi.

Oaspeţii au încercat să securizeze victoria, dar nu au avut succes la poarta lui Gavrilaş şi Metaloglobus – Dinamo s-a încheiat 0-1.

Cu opt puncte, Dinamo este pe locul 5, în vreme ce Metaloglobus rămâne în subsolul clasamentului, pe locul 15, cu un singur punct.