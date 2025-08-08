Victorie chinuită a lui Dinamo, în deplasare, cu Metaloglobus, în primul meci din etapa 5 a Superligii

Articol de Gabriel Ion - Publicat vineri, 08 august 2025, ora 23:46,
Cătălin Cîrjan
Cătălin Cîrjan

Echipa Dinamo Bucureşti a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de o altă grupare bucureşteană, Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă.

Metaloglobus rămâne în subsolul clasamentului

Dinamo a deschis scorul la Clinceni, în minutul 15, prin Cătălin Cîrjan, care a şutat din afara careului, apoi Alexandru Musi a trimis pe lângă poartă, în minutul 22, pentru ca şutul lui Cîrjan, din minutul 30, să lovească bara transversală.

Imediat după pauză, Ubbink a înscris superb, de la 16 metri, însă golul a fost anulat după intervenţia VAR, pentru un fault la Musi.

Oaspeţii au încercat să securizeze victoria, dar nu au avut succes la poarta lui Gavrilaş şi Metaloglobus – Dinamo s-a încheiat 0-1.

Cu opt puncte, Dinamo este pe locul 5, în vreme ce Metaloglobus rămâne în subsolul clasamentului, pe locul 15, cu un singur punct.

Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport