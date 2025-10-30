Victorie chinuită pentru FC Hermannstadt în Cupa României

FC Hermannstadt a învins formația de ligă secundă Concordia Chiajna cu scorul de 1-0 (0-0), joi, în deplasare, într-un meci din Grupa D a Cupei României la fotbal.

Dinamo, CS Dinamo, FC Botoșani și Farul sunt celelalte echipe din grupă

Unicul gol al partidei a fost marcat de Florin Bejan (56).

Marți, în primul meci din grupă, Dinamo București a învins-o pe CS Dinamo cu 3-1.

Tot joi va avea loc meciul FC Botoșani – Farul Constanța (Stadion Municipal – Botoșani, 19:00).

CS Concordia Chiajna – AFC Hermannstadt 0-1 (0-0), Stadion Concordia – Chiajna

A marcat: Florin Bejan (56).

Arbitru: George Cătălin Roman (Timișoara); arbitri asistenți: Mircea Orbuleț (București), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Claudiu Andrei Filip (Craiova)

Observator CCA: Stan Prodan (Alexandria), Delegat FRF: Vlad Călușer (București)