Victorie clară pentru Bayern Munchen, cu Werder Bremen, în Bundesliga

Echipa germană Bayern Munchen a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Werder Bremen, în etapa a cincea din Bundesliga.

Bayern este lider, cu maximum de puncte

Bavarezii au condus cu 2-0 la pauză, după ce Jonathan Tah a deschis scorul, în minutul 22, din pasa decisivă oferită de Michael Olise, iar Harry Kane a transformat un penalti, în minutul 45.

Atacantul englez a făcut 3-0 în minutul 65, pentru ca tabela să fie închisă în minutul 87 de Konrad Laimer, acesta din urmă fiind desemnat şi omul meciului.

Bayern conduce în clasament, cu 15 puncte din cinci etape. Werder Bremen e a 14-a, cu patru puncte.