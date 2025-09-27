Victorie clară pentru FC Bacău, cu ASA Târgu Mureş! CS Dinamo nu a mișcat la Slatina

Formaţia FC Bacău a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa ASA Târgu Mureş, în etapa a opta a Ligii a II-a.

Runda se încheie cu partida Steauia – Sepsi

Golurile au fost marcate de Mitrică (35), Chirilă (74) şi Ciobanu (75).

Alte rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a opta a Ligii a II-a:

Metalul Buzău – Olimpia Satu Mare 0-1

CSC Dumbrăviţa – CSC Şelimbăr 1-1

Câmpulung Muscel – Corvinul Hunedoara 0-1

Gloria Bistriţa – FC Bihor 1-3

FC Voluntari – CSM Reşiţa 3-2

CSM Slatina – CS Dinamo 2-0

CS Afumaţi – Concordia Chiajna 1-2

Politehnica Iaşi – CS Tunari 2-0

Duminică, de la ora 12:30, are loc meciul Ceahlăul Piatra Neamţ – Chindia Târgovişte, iar marţi, de la ora 17:00, se dispută partida Steaua Bucureşti – Sepsi OSK.