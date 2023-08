Victorie controversată a lui Oleksandr Usyk cu Daniel Dubois! Ucraineanul și-a păstrat centurile WBA, IBF și WBO

Boxerul ucrainean Oleksandr Usyk și-a păstrat centurile mondiale WBA, IBF și WBO la categoria grea.

Oleksandr Usyk și-a păstrat centurile WBA, IBF și WBO, după victoria controversată cu Daniel Dubois

Meciul cu britanicul Daniel Dubois a avut loc în Polonia, pe Stadionul Tarczynski din Wroclaw, și s-a disputat pe o ploaie torențială. Cei doi sportivi au fost protejați, însă, de un baldachin pus deasupra ringului.

Usyk a obținut a 21-a victorie într-o carieră în care nu a suferit nicio înfrângere. Dubois a fost challenger-ul său oficial după eșecul negocierilor pentru organizarea unui meci cu alt britanic, Tyson Fury, campionul WBC, pentru unificarea tuturor centurilor.

Ucraineanul s-a impus prin KO tehnic în repriza a 9-a, dar meciul a fost marcat de o controversă. În repriza a 5-a, Dubois a expediat o directă în centura adversarului, pe care arbitrul a considerat-o ca fiind lovitură ilegală.

El i-a permis lui Usyk să-și revină, iar meciul a continuat după aproximativ 4 minute. Mai mult, chiar, arbitrul nu i-a scăzut un punct britanicului, la finalul rundei, pentru lovitura ilegală.

Spre finalul reprizei a 8-a, Usyk și-a făcut adversarul KD. După o serie de lovituri la față ale ucraineanului, Dubois a pus genunchiul în podea și a fost numărat de arbitru.

În runda următoare, campionul monjdial a continuat să trimită lovituri puternice în fața adversarului, care a mai ajuns o dată la podea. Arbitrul a început numărătoarea, Dubois s-a ridicat exact când arbitrul rostea numărul „10”, dar meciul a fost oprit pentru KO tehnic.

La câteva minute după ce a coborât din ring, Dubois și-a manifestat dezampăirea vizavi de decizia din runda a 5-a. „Nu am crezut că lovitură va fi considerată ilegală. Slabă… Am fost privat de victorie”, a spus britanicul, potrivit The Guardian.