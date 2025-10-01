Victorie cu Rakow sau cu FCSB?! Ce aleg oficialii Universităţii Craiova: “Pentru binele fotbalului românesc!”

Oficialii Universității Craiova se gândesc cu nerăbdare la cele două meciuri tari pe care le vor disputa în această săptămână. Pavel Badea a spus care victorie este mai importantă, cu Rakow sau cu FCSB.

Oficialii Universității Craiova au ales care este cea mai importantă victorie: cu Rakow sau cu FCSB

Pavel Badea a vorbit despre cum văd oficialii Universității Craiova cele două partide pe care le vor disputa în această săptămână cu Rakow în Conference League și cu FCSB în campionat. Oltenii au păreri diferite în ceea ce privește rezultatele pozitive din cele două meciuri.

Astfel că formația din Bănie își dorește o victorie cu Rakow deoarece este importantă pentru fotbalul românesc, însă pentru moralul echipei este mai important să ia cele 3 puncte cu FCSB pe Arena Națională.

„Pentru binele fotbalului românesc mi-aș dori victoria în Polonia. Dar a având în vedere că suntem olteni și ne dorim să câștigăm cu Dinamo și FCSB, e clar că victoria cu FCSB este extrem de importantă pentru noi.

Pentru starea de spirit, pentru încrederea jucătorilor, pentru situația din clasament. Meciul va fi extrem de interesant și sperăm să avem un spectacol foarte frumos”, a declarat Pavel Badea.