Victorie imensă pentru Bernadette Szocs! A învins campioana oliompică și este în sferturi la WTT Champions Frankfurt

Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs s-a calificat în sferturi la WTT Champions Frankfurt 2023!

Bernadette Szocs a învins-o la WTT Champions Frankfurt pe campioana olimpică

Ea a avut-o adversară în turul 2 pe sportiva chineză Chen Meng, campioana olimpică de acum 2 ani de la Tokyo. Românca s-a impus în set decisiv, cu 3-2 (-4, 8, 11, -5, 10), și continuă drumul spre trofeu.

„Campioana de la Jocurile Europene (locul 12 mondial) și deținătoarea titlului olimpic (locul 2 mondial) au alternat momentele în care au controlat jocul, iar suspansul a crescut pe măsură ce ambele sportive de top și-au adjudecat seturile.

Bernadette Szocs și-a continuat jocul complex arătat în fața sportivei din China, a căpătat încredere pe măsură ce a pus punctele în dreptul său și, în ciuda unui penultim set pierdut la mare diferență, a rămas de neclintit la masa de joc”, a anunțat forul român pe pagina de facebook.

Bernadette Szocsva juca în sferturi la WTT Champions Frankfurt cu japoneza Hina Hayata

Bernie o conduce pe sportiva din China cu 3-2 la meciurile directe. Precedentul succes s-a consumat anul trecut, la WTT Champions Macao, când s-a impus tot cu 3-2 (-8, 9, 8, -7, 11). În acest an, Chen Meng a câștigat la WTT Star Contender Ljubljana cu 3-1 (8, 9, -4, 8).

„Vă mulțumesc tututor celor care m-ați încurajat, mă bucură acest fapt! E nemaipomenit! Credeam că o pot învinge.

Am jucat de multe ori contra ei, am fost aproape și am crezut că pot câștiga din nou în fața ei. Văd că am fanii aici, sunt fericită să joc în Germania, am mereu oameni alături de mine aici”, a declarat Szocs, după meci.

Românca o va întâlni în sferturi pe japoneza Hina Hayata, aflată pe locul 4 mondial, cu 2.740 de puncte. Aceasta a învins-o în turul secund pe compatrioata ei Miwa Harimoto (locul 14 mondial) cu 3-1 (2, 7, -9, 9).