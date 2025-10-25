Victorie imensă pentru Gloria Bistriţa, cu Esbjerg, în Grupa A din Liga Campionilor

Echipa Gloria Bistriţa a învinsă sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Team Esbjerg, scor 38-35 (19-18), în etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Ostase 9 goluri, Delgado Pinto 7, Seraficeanu 7, pentru Gloria, respectiv Reistad 9, Moller 6, Solberg 5, pentru Team Esbjerg.

În etapa a V-a mai sunt programate disputele dintre DVSC Debrecen – Gyor, Storhamar – Metz şi Borussia Dortmund – Buducnost Podgorica.

În etapa a VI-a, Gloria Bistriţa va juca în deplasare, în 2 noiembrie, cu Buducnost Podgorica.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti.