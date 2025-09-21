Victorie la limită pentru Unirea Slobozia, 1-0, acasă, cu Petrolul

Formaţia Unirea Slobozia a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

Szabolcs Kovacs a acordat 4 cartonașe galbene

Golul a fost marcat de Afalna, în minutul 75.

Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, I. Dinu, Antoche, A. Dragu – Vl. Pop (Coadă ’70), Hamdiji, Purece (Jeno ’63) – Afalna (Safronov ’84), R. Espinoza (Said ’63), P. Dulcea (Bărbuţ ’63).

Petrolul Ploieşti: Bălbărău – Ricardinho (Soares ’74), Papp, Roche, Sălceanu – Doukansy (Botogan ’73), Dongmo, Jyry (Chică-Roşă ‘79) – Ludewig (Tolea ’10, Ferreira ‘79), Doumtsios, G. Grozav.

Cartonaşe galbene: Pop ’40 / Papp ’43, Tolea ’61, Soares ‘90

Arbitri: Szabolcs Kovacs – Radu Adrian Ghinguleac, Adrian Vornicu – Vlad Baban

Arbitri VAR: Sorin Costreie, Bogdan Dumitrache

Observator: Nicolae Marodin