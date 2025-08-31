Victorie pentru Bayern Munchen, 3-2 cu Augsburg în etapa a 2-a din Bundesliga

Bayern Munchen s-a impus, nu fără teamă, pe terenul vecinei sale bavareze Augsburg cu scorul de 3-2, printr-un nou gol înscris de Michael Olise (min.48), sâmbătă seară, în etapa a 2-a a campionatului de fotbal al Germaniei, informează AFP.

La o săptămână după demonstrația de forță în fața lui RB Leipzig (6-0), Bayern a tremurat în cea mai scurtă deplasare a sezonului. La cel de-al 100-lea meci sub culorile muncheneze, Harry Kane a servit două pase decisive pentru Serge Gnabry (min.28) și Michael Olise (min.48), în timp ce . Luis Diaz și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor (min.45+4).

Augsburg a înscris prin Kristijan Jakic (min.53) și Mert Komur (min.76).

Cu două succese în două meciuri, Bayern rămâne în fotoliul de lider al Bundesliga, la egalitate de puncte (6) cu Eintracht Frankfurt, departajate de golaveraj.