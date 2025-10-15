Victorie pentru CSM Oradea în FIBA Europe Cup

CSM CSU Raiffeisen Oradea a învins echipa cipriotă Petrolina AEK Larnaca, scor 89-75 (26-21, 18-15, 25-21, 20-18), miercuri seara, pe teren propriu, în meciul său de debut în Grupa C a competiției masculine de baschet FIBA Europe Cup.

În etapa a doua are loc duelul românesc Corona Brașov – CSM Oradea

Vicecampioana României a controlat jocul de la un capăt la altul, câștigând fără emoții.

Sayeed Pridgett, cu 18 puncte, 3 pase decisive, Thomas Bropleh, 15 p, 7 rec, Kris Richard, 10 p, 3 rec, 3 pd, Emmanuel Nzekwesi, 12 p, 9 rec, au fost cei mai buni de la orădeni.

De la oaspeți s-au remarcat Jesse Hunt, 18 p, 9 rec, Taveion Hollingsworth, 17 p, 4 rec, 8 pd, Talon Cooper, 13 p, Jayveous McKinnis, 10 p, 6 rec.

În celălalt meci din Grupa C, CSM Corona Brașov a fost învinsă de echipa turcă Aliaga Petkimspor, cu scorul de 85-74 (22-16, 28-19, 18-20, 17-19), miercuri seara, la Izmir.

În etapa a doua, pe 22 octombrie, vor avea loc partidele Petrolina AEK Larnaca – Aliaga Petkimspor și Corona Brașov – CSM CSU Raiffeisen Oradea.