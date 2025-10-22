Victorie pentru FCSB la debutul în sezonul UEFA Youth League

Campioana Ligii de Tineret 2024/2025, FCSB, a debutat miercuri în ediţia 2025/26 a UEFA Youth League, competiţia de club dedicată celor mai buni juniori de pe continent. FCSB a intrat în competiţie din turul 2 pe traseul campioanelor naţionale şi a disputat turul duelului cu Lokomotiva Zagreb (Croaţia) în deplasare, impunându-se cu scorul de 3-2.

Roş-albaştrii pregătiţi de Marius Lucian Ştefan au început excelent duelul cu Lokomotiva Zagreb, intrând la pauză cu 2-0 avantaj după reuşitele lui Luca Ilie (28) şi Colibăşanu (33). La reluare, croaţii au început asediul menit să producă revenirea pe tabelă, însă FCSB şi-a adaptat perfect tactica astfel încât să conserve victoria.

Deşi gazdele au redus diferenţa în minutul 60, prin David Popa campioana României a restabilit ecartul de două goluri (minutul 69), astfel încât nici măcar reuşita din final a croaţilor, din minutul 80, nu a putut să schimbe numele câştigătoarei.

Echipa de start şi jucătorii intraţi pe parcurs la FCSB

FCSB: M. Popa – Pompaş, L. Ciobanu, A. Dăncuş, D. Ciocîrlan – M. Manolache, A. Panait – D. Popa, R. Necşulescu, D. Colibăşanu – Luca Ilie

Au intrat: A. Roşu, C. Stoica, E. Tătaru, L. Galdea

Returul va avea loc la 5 noiembrie.

Cine este Lokomotiva Zagreb din Croaţia

Lokomotiva Zagreb a fost prezentă şi sezonul trecut în UEFA Youth League şi e chiar o cunoştinţă pentru fotbalul românesc. Atunci, croaţii au intrat tot în turul 2, fază a competiţiei de care au trecut după 2-1 şi 0-0 cu Dinamo Minsk (Belarus), apoi au eliminat… Farul Constanţa! A fost 2-0 pentru croaţi la Ovidiu şi 4-1 pentru ei în retur.

Calificată în primăvara UEFA Youth League, Lokomotiva Zagreb s-a oprit totuşi în şaisprezecimile de finală, disputate într-o singură manşă. Cu toate că a avut avantajul meciului pe teren propriu, a pierdut după 1-1 şi 3-5 la penalty-uri cu Sturm Graz (Austria).

Lokomotiva este o prolifică pepinieră de tradiţie (club fondat în 1914) atât pentru granzii fotbalului croat, Dinamo Zagreb şi Hajduk Split, cât şi pentru piaţa externă. Spre exemplu, sezonul trecut l-a vândut pe ofensivul Marin Soticek, la doar 19 ani, spre FC Basel (Elveţia) pentru 3 milioane de euro.

Prin academie au trecut şi s-au format fotbalişti precum internaţionalii croaţi Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Ivanusec (PAOK Salonic) şi Marko Pjaca (Twente Enschede) sau Karlo Muhar, actualul fotbalist al celor de la CFR Cluj.