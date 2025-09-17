Victorie pentru Inter la debutul lui Cristi Chivu ca antrenor în Liga Campionilor: 2-0 la Amsterdam, cu Ajax

Echipa italiană Inter Milano a jucat altceva decât în ultimele două meciuri de campionat și s-a impus cu 2-0 în deplasare, cu Ajax, în prima etapă din Grupa Ligii Campionilor.

Golurile oaspeților au fost marcate de Thuram, de fiecare dată cu capul, după corner

După un sfert de oră de joc, Gaeei a ajuns la un balon în marginea careului și a trimis puternic, dar balonul s-a dus peste poarta oaspeților. Pentru 15 minute, Ajax a cerut o lovitură de la 11 metri pentru un henț în careu, dar jocul a fost lăsat să continue.

Marcus Thuram a dat prima dată emoții gazdelor în minutul 33, când mingea șutată în diagonală a șters bara laterală. Cu 3 minute înainte de pauză, același jucător a reluat cu capul, după un corner, iar mingea a intrat cuminte în poartă.

La foarte scurt timp de la reluare, același Thuram a fructificat, cu capul, o minge centrată din corner, iar Inter și-a mărit avantajul. Tot oaspeții au avut cea mai periculoasă ocazie a părții secunde, prin Esposito, iar partida s-a încheiat cu reluarea peste transversală a lui Dolberg.

Rezultatele și marcatorii meciurilor de miercuri:

Ajax – Inter 0-2 (Thuram 42, 47)

Liverpool – Atletico Madrid 3-2 (Robertson 4, Salah 6, van Dijk 90+2 / Llorente 45+3, 81)

Bayern – Chelsea 3-1 (Chalobah autogol 20, Kane 27, 63 / Palmer 29)

PSG – Atalanta 4-0 (Marquinhos 3, Kvaratskhelia 39, Mendes 51, Ramos 90+1)

Olympiacos – Pafos 0-0

Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2 (Mbodji 23, 74 / Bassi 78, Fet 90)

Marți s-au jucat partidele: Juventus – Borusia Dortmund 4-4 (Kenan Yıldız 64, Vlahović 68 și 90+4, Kelly 90+7 / Adeyemi 53, F. Nmecha 65, Yan Couto 75, Bensebain 86-p), Real Madrid – Olympique Marseille 2-1 (Mbappe 29 și 82, ambele din penalty / Weah 22; Carvajal, de la Real, a fost eliminat în minutul 72), Tottenham – Villareal 1-0 (Luiz Júnior 4, autogol), Benfica – Qarabağ 2-3 (Barrenechea 6, Pavlidis 16 / Leandro Andrade 30, Duran 48, Kashchuk 87), PSV – Union SG 1-3 (van Bommel 89 / David 9, din penalty, Ait El Hadj 39, Mac Allister 81; Dennis Man a fost trimis în teren la gazde în minutul 80) și Athletic Club – Arsenal 0-2 (Martinelli 72, Trossard 87).

Joi se dispută confruntările: Copenhaga – Bayer Leverkusen, Brugge – Monaco (anbele de la ora 19:45), Newcastle – Barcelona, Manchester City – Napoli, Frankfurt – Galatasaray și Sporting – Kairat Almaty (toate de la 22:00).