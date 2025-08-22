Victorie pentru Legia lui Edi Iordănescu, în Scoția, cu Hibernian, 2-1, în play-off-ul Conference League

Legia Varșovia, echipă antrenată de Edward Iordănescu, a învins-o pe Hibernian cu scorul de 2-1, joi seara, la Edinburgh, în prima manșă a play-off-ului competiției de fotbal Conference League.

Oaspeții au avut un gol anulat, în minutul 61

Legia a marcat prin Jean-Pierre Nsame (35) și Pawel Wsolek (45+3), a avut un gol anulat (61), primind gol pe final, de la Josh Mulligan (87).

Gyori ETO a dispus de Rapid Viena cu 2-1, într-un meci în care la maghiari au fost titulari trei români: Ștefan Vlădoiu, Paul Anton (ambii integraliști) și Claudiu Bumba (89 minute). Fundașul Deian Boldor nu s-a aflat în lot.

AEK Atena a obținut un egal la Bruxelles, 1-1 cu Anderlecht, mijlocașul român Răzvan Marin jucând tot meciul la greci.

Fundașul român Andrei Rațiu a intrat în min. 79 la Rayo Vallecano, victorioasă cu 1-0 la Szeged (Ungaria), în fața echipei belaruse Neman Grodno.

Fundașul Bogdan Racovițan a fost integralist la Rakow Czestochowa, victorioasă cu 1-0 în fața bulgarilor de la Arda Kârdjali.

Marocanul Imran Oulad Omar (ex-Academica Clinceni) a reușit un hat-trick pentru campioana Armeniei, FC Noah, care a dispus cu 4-1 de Olimpija la Ljubljana. La Noah au mai evoluat Virgile Pinson (ex-FC Botoșani), din min. 63, și Takuto Oshima (ex-Universitatea Craiova), din min. 90.