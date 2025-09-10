Victorie pentru naționala de tineret
Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 10 septembrie 2025, ora 16:54,
Naționala U21 a României a evoluat, marți, 9 septembrie, împotriva naționalei din San Marino, în preliminariile EURO 2027. În primul meci din calificări, România a încheiat la egalitate meciul cu Kosovo de la Iași, scor 0-0, se arată pe site-ul oficial al FRF.
SAN MARINO – ROMÂNA 0-2
Au marcat: Lorenzo Biliboc (11), Atanas Trică (87)
România: 1. Lefter – 13. Strata (2. Țuțu 82), 3. Duțu, 6. Tudose, 19. Ciubotaru – 15. Boțogan (8. Vulturar 72) – 22. Biliboc, 18. Szimionaș, 10. Radaslavescu (20. Vermeșan 72), 7. Musi (14. Pop 59) – 11. Burnete (9. Trică 59)
Selecționer: Costin Curelea
Rezerve: 23. Rafailă – 4. Jălade, 5. Pașcalău, 17. Rădulescu
San Marino: 12. Casadei – 4. Montali, 3. Zavoli (16. M. Ciacci 68), 6. Domeniconi – 15. S. Gasperoni, 7. Chiaruzzi, 14. T. Cervellini (8. Casadei 82), 18. Bugli – 20. Canarezza (10. M. Gasperoni 68), 9. Protti (2. Tamagnini 76), 21. Dell Balda (19. Arlotti 82)
Selecționer: Matteo Cecchetti
Rezerve: 1. Borasco – 5. Sammaritani, 11. Molinari, 17. Riccardi