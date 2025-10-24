Victorie pentru Steaua în Cupa Balcanică 2025, împotriva formației Spor Toto

Echipa mascluină de volei Steaua a debutat cu dreptul în Cupa Balcanică și are o șansă mare de a cuceri trofeul și, implicit, de a obține calificarea în Cupa Challenge!

Următoarea adversară este OFI Creta

Steaua a jucat vineri în primul meci al Cupei Balcanice contra formației Spor Toto Ankara, ocupanta locului al șaptelea în ultima ediție a campionatului din Turcia, o echipă care în acest an s-a întărit cu jucători precum sârbul Ivovic (fost campion european, câștigător de titluri în Polonia și Rusia) sau olandezul Tuinstra (campion în primăvară în Polonia și de două ori câștigător al campionatului în Turcia).

În fața unei adversare valoroase și la capătul unui meci spectaculos, formația noastră a arătat maturitate exact în punctele importante, așa încât s-a impus cu scorul de 3-1 (20-25, 25-20, 25-23, 25-23) și a luat o opțiune serioasă pentru câștigarea competiției! Pentru că, de obicei, echipa care învinge în Cupa Balcanică reprezentanta Turciei este cea care câștigă trofeul. Altfel, turneul e câștigat, de regulă, de formația turcă, indiferent de numele ei.

Succesul bucureștenilor a fost obținut grație unei prestații de excepție a tuturor jucătorilor, dar trebuie remarcați cei care au „spulberat” apărarea adversarilor: Rareș Bălean a reușit nu mai puțin de 26 de puncte, el fiind secondat de Alex Rață, care și-a trecut în cont 18 puncte, potrivit Doar Volei.

Dincolo de numărul de puncte realizate de Rață, cred că bucuria și mai mare a tuturor iubitorilor voleiului este că el pare că și-a revenit cu bine după accidentarea care l-a făcut să rateze Campionatul Mondial.

Următoarea adversară a steliștilor va fi, sâmbătă, OFI Creta, iar o victorie le va asigura românilor în proporție de 99% câștigarea trofeului. Meciul va avea loc la ora 18.30 (ora României) și va fi live pe YouTube. O puteți urmări în link-ul de mai jos.

Duminică, de la ora 21.00, Steaua va disputa ultimul meci din turneu, contra gazdelor de la OK Kakanj 78(Bosnia-Herțegovina).