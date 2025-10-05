Victorie scurtă pentru Daniil Medvedev la turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai

Tenismanul rus Daniil Medvedev a debutat cu o victorie categorică la turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari.

Rusul a câștigat trofeul în 2019

El s-a impus cu 6-1, 6-1 în fața cehului Dalibor Svrcina, într-o partidă din turul al doilea disputată sâmbătă.

Medvedev, câștigător al trofeului la Shanghai în 2019, îl va avea ca adversar în turul următor pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, care a trecut în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, de italianul Matteo Arnaldi.

Tot sâmbătă, jucătorul chinez Shang Juncheng a reușit să-l învingă cu 7-6 (3), 6-3 pe rusul Karen Hacianov, favoritul numărul 9.

Shang, beneficiarul unui wild card, se va lupta pentru un loc în optimi cu portughezul Nuno Borges, care a dispus cu 7-6 (7), 6-4 de australianul Aleksandar Vukic.