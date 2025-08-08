Victorie senzațională pentru Bernadette Szocs la WTT Champions Yokohama 2025

Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs a pătruns printre primele 16 jucătoare de la WTT Champions Yokohama 2025, competiție care îi reunește pe cei mai buni sportivi din lume.

Următoarea adversară este sportiva de pe locul 4 mondial

Tricolora (locul 16 mondial), vicecampioana europeană en titre, a obținut o victorie remarcabilă în fața jucătoarei germane Ying Han (locul 30 mondial), campioana en titre de la Top 16 Europa, scor 3-1.

Deși a pierdut primul set, 5-11, Bernadette Szocs a schimbat cursul jocului cu alegerile potrivite la masă și a început să domine, demonstrând un nivel ridicat de concentrare și tehnică în seturile adjudecate cu 11-7, 11-9, 11-6.

Cu această victorie importantă, Bernadette Szocs își continuă parcursul în Japonia, iar în runda următoare o va întâlni pe Kuai Man (China, locul 4 mondial), sâmbătă, de la 12:05.

În schimb, Elizabeta Samara a fost învinsă de Mo Zhang (Canada) în primul tur, cu 1-3 (8-11, 6-11, 11-8, 2-11).