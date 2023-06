VIDEO | 62.000 de spectatori la prezentarea lui Karim Benzema! Surpriza atacantului pentru fanii lui Al-Ittihad

Atacantul francez Karim Benzema a fost prezentat oficial la echipa arabă Al-Ittihad, după ce a semnat contractul până în 2025.

În tribune au fost 62.000 de fani, care au avut parte de un adevărat spectacol de lumină. Totul a început cu prezentarea unui clip cu cele mai bune acțiuni ale sale, în timp ce pe cer explodau artificii, iar drone luminate creeau diferite imagini.

The ballon d'or is brightening up the stadium 🤩🔥#Benzema2Ittihad pic.twitter.com/iSFmuPFWNw

— Ittihad Club (@ittihad_en) June 8, 2023