VIDEO | Africa de Sud a câștigat Cupa Mondială a patra oară! Noua Zeelandă a jucat 53 de minute în inferioritate

Naționala de rugby a Africii de Sud a devenit prima echipă din lume care câștigă Cupa Mondială de patru ori.

„Springboks” au învins Noua Zeelandă cu 12-11 (12-6) la Saint-Denis, pe Stade de France, fără să marcheze vreun eseu. Toate punctele au venit din gheata lui Handre Pollard, care a transformat 4 lovituri de penalitate (3, 13, 19, 34).

