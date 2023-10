VIDEO | Al patrulea eșec pentru România la Cupa Mondială! Eseu pentru Florin Surugiu în ultimul meci la națională

Naționala masculină de rugby a României a suferit al patrulea eșec la Cupa Mondială care se desfășoară în Franța.

„Stejarii” au fost învinsși de Tonga cu 24-45 (17-21), după ce anterior pierduseră cu Irlanda, liderul clasamentului mondial (8-82), Africa de Sud, deținătoarea trofeului (0-76), și Scoția, locul 5 în lume (0-84).

România și Tonga nu obținuseră nicio victorie la actuala ediție a competiției, iar naționala din Pacificul de Sud a început în forță, reușind două eseuri după un sfert de oră, prin Solomone Kata și George Moala, ambele convertite de William Havili.

Alin Conache a tranbsformat o lovitură de penalitate (19), dar la scurt timp Afusipa Taumoepeau le-a urmat exemplul colegilor de echipă, după care același Havili a mai pus două puncte pe tabelă.

Practic, România a dus o continuă luptă de urmărire, iar Cristi Boboc și Florin Surugiu au culcat balonul în terenul de țintă advers în minutele 30 și 36.

Potentially the most popular try of the day as Florin Surugiu, on his final cap in international rugby before his retirement, goes over aged 38! #RWC2023 | #TGAvROU pic.twitter.com/Tz8WJ2FTbr

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 8, 2023