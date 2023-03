VIDEO | Alexandru Bota, la 38 de zile de recordul lui Nicolae Dobrin: „Este o mândrie! Nici nu pot să descriu în cuvinte”

“U” Cluj-Napoca a fost învinsă cu 0-4, de CFR Cluj, în ultimul meci al Etapei a 30-a, dar partida a consemnat un moment istoric.

„Este o mândrie! Nici nu pot să descriu în cuvinte”, a recunoscut Alexandru Bota

În minutul 83, antrenorul oaspeților, Ioan Ovidiu Sabău, l-a trimis pe Alexandru Bota în locul lui Ianis Stoica. Cu această ocazie, Bota a devenit cel mai târnăr fotbalist care a îmbrăcat vreodată tricoul „șepcilor roșii” și al treilea cel mai tânăr din campionatul României.

El este depăşit de Nicolae Dobrin şi de Alexandru Stoian. Primul a debutat pe 1 iulie 1962, la 14 ani, 10 luni şi 5 zile, în meciul pierdut de Dinamo Pitești, cu 1-5, în deplasare, cu Ştiinţa Cluj.

Al doilea a jucat primul meci în Superligă în toamnă, pe 28 octombrie, când Farul a învins FC U Craiova 1948, în deplasare, cu 2-1, fiind trimis în teren de Gică Hagi în minutul 88, în locul lui Alexi Pitu. Au fost singurele minute jucate de Stoian până acum.

„Sincer să fiu, nu mă așteptam să debutez așa de repede. A fost un moment uimitor, pe care nu o să-l uit niciodată, să debutez cu tribunele pline.

Când antrenorul mi-a spus că voi intra pe teren nu am realizat. Abia după câteva minute am avut emoții, dar am fost pregătit.

Este o mândrie ca 7.000 de oameni să-mi scandeze numele. Nici măcar nu pot să descriu în cuvinte. Este o senzație unică.

După meci am adormit greu. M-am odihnit vreo 5 ore, dar am timp să o fac de acum înainte.

Am primit mesaje de la colegii mei de la echipa U15 a clubului și pe această cale vreau să le mulțumesc lor și anhtrenorilor pentru ajutorul pe care mi l-au oferit”, a declarat Bota, pentru pagina de facebook a clubului clujean.

Puștiul este vărul internaționalului român Olimpiu Moruțan, care evoluează la Pisa. „M-a felicitat și el. Mi-a spus că este un moment important, să nu-l uit și să-l prețuiesc”, a mai spus purtătorul tricoului cu numărul 2.