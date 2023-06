VIDEO | Amenințări cu moartea primite de Aryna Sabalenka: „Simți că nu mai poți suporta. Este prea mult”

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka (2 WTA) dezvăluie că în 2022 a primit amenințări cu moartea.

Sportiva traversează o perioadă delicată din cauza războiului din Ucraina, iar anul trecut a fost unul de coșmar pentru Sabalenka. Chiar dacă este conștientă că va avea de suferit dacă va mai ajunge vreodată în țara natală, sportiva a spus că nu-l suportă pe președintele Alexandr Lukașenko.

„Sunt din Belarus, așa că mă simt foarte rău. Este foarte greu. Este greu să vezi tot ceea ce îndură ei. Dacă aș putea avea un fel de control asupra a ce se întâmplă, este clar că aș face tot posibilul să opresc totul.

Toată lumea a început să vorbească despre faptul că toți jucătorii din Rusia și Belarus trebuie să fie sancționați. Credeam că toată lumea se uită ciudat la mine, simțeam că toată lumea mă urăște din cauza țării în care m-am născut”, a precizat sportiva, potrivit Express.

Aryna Sabalenka was asked if she supports Lukashenko:

“Like it’s a tough question, I don’t support war, meaning I don’t support Lukashenko right now.”

