VIDEO | Ana Bogdan s-a oprit în turul 3 la Wimbledon după un meci de infarct: a cedat cu 18-20 în tie-break-ul setului decisiv

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan a fost învinsă în turul 3 la Wimbledon, după ce a ratat 5 mingi de meci, 3 fiind pe propriul serviciu.

Cel mai tensionat meci de până acum al actualei ediții a celui de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului a fost confruntarea dintre Ana Bogdan (57 WTA) și jucătoarea ucraineancă Lesia Tsurenko (60 WTA).

Partida a durat 3 ore și 30 de minute și s-a încheiat cu victoria ucrainencei, 4-6, 6-3, 7-6 (18), ea fructificând a șaptea minge de meci.

3 hours and 40 minutes 🤯

Lesia Tsurenko prevails in an incredible battle against Ana Bogdan, 4-6, 6-3, 7-6(18) 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/kS63QxBQVI

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023