VIDEO | Andrey Rublev s-a calificat în sferturi la Dubai după ce a salvat 5 mingi de meci! Prima reacție a rusului

Jucătorul rus de tenis Andrey Rublev (6 ATP, cs 2) va juca în sferturile turneului de la Dubai, pe care l-a câștigat anul trecut.

Rusul l-a avut adversar în optimi pe spaniolul Alejandro Davidovich (29 ATP), care și-a adjudecat primul set cu 6-1 în 31 de minute.

În partea a doua a confruntării nu s-a consemnat niciun break (patru game-uri au fost „albe”, dintre care trei în dreptul rusului), astfel că s-a ajuns la tie-break. scorul a devenit 6-1 pentru Davidovich și puțini își imaginau că Rublev mai poate întoarce soarta calificării, chiar dacă urma la serviciu.

Save 5 match points in a row? Rublev sorts it in the second set tiebreak 😮‍💨⁰

The defending champion advances in Dubai, taking the win against Davidovich Fokina after a three set thriller 💪@ddftennis | #DDFTennis pic.twitter.com/dXsWeRbux6

— ATP Tour (@atptour) March 1, 2023