VIDEO | Aryna Sabalenka a învins-o pe Iga Swiatek în finală la Madrid! Al treilea trofeu în 2023 pentru belarusă

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka (2 WTA, cs 2) a învins-o pe poloneza Iga Swiatek (1 WTA, cs 1) în finală la Madrid.

A fost pentru a doua oară la rând în acest an când jucătoarele aflate pe primele două locuri în clasamentul mondial își dispută finala. La Stuttgart, pe 23 aprilie, se impusese Swiatek cu 6-3, 6-4.

Meciul de la Madrid a durat 2 ore și 27 de minute, iar Sabalenka s-a impus cu 6-3, 3-6, 6-3. Belarusa a realizat break în primul set la 4-3, dar în al doilea Swiatek s-a distanțat la 3-0. S-a făcut 3-3, după care liderul mondial a câștigat, din nou, 3 game-uri la rând.

To be the best, you have to beat the best.

For the second time in her career, @SabalenkaA defeats the reigning World No.1 (2023, Swiatek/2021, Barty) to claim the Madrid title 🏆#MMOPEN pic.twitter.com/Ki0QNNXqyy

