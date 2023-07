VIDEO | Aryna Sabalenka, în semifinale la Wimbledon! Jucătoarea din Belarus este la o victorie de șefia WTA

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka s-a calificat în semifinale la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Șlem al anului,

Jucătoarea aflată pe locul 2 în ierarhia clasamentul mondial a învins-o fără emoții, cu 6-2, 6-4, pe americanca Madison Keys (18 WTA, cs 25).

Welcome back to the semi-finals, @SabalenkaA 👏

The No.2 seed powerfully gets past Madison Keys in straight sets, 6-2, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/tPuQdJzmoc

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2023