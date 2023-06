VIDEO | Aryna Sabalenka nu se regăsește! Principala favorită a fost eliminată în turul 2 la Berlin

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka (2 WTA, cs 1) a fost învinsă în turul 2 la Berlin, de rusoaica Veronika Kudermetova (13 WTA).

A doua jucătoare a lumii, Aryna Sabalenka, a jucat la turneul de la Berlin doar două meciuri. Ea a avut-o adversară în primul tur pe rusoaica Vera Zvonareva, care în ultimele 18 luni a jucat doar 22 de meciuri.

Ajunsă pe locul 1243 mondial, rusoaica a trecut de cele două tuturi preliminare la Berlin, dar s-a înclinat în fața lui Sabalenka. Sportiva din Belarus a dat în turul 2 peste altă rusoaică, Veronika Kudermetova, aflată pe locul 13 mondial.

Aflată în formă execelentă, după ce săptămâna trecută a jucat finala de la Hertogenbosch, fiind învinsă de compatrioata ei Ekaterina Alexandrova în tie-break-ul setului decisiv, Kudermetova a controlat primul parțial al meciului cu Sabalenka.

Lightning strikes twice ⚡️⚡️

Veronika Kudermetova topples No.1 seed Sabalenka again in Berlin to set up a Den Bosch final rematch against Alexandrova.#bett1open pic.twitter.com/xjSdCvQVaJ

— wta (@WTA) June 22, 2023