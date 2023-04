VIDEO | Bătaie ca-n filme la meciul România – Bulgaria! S-au acordat 554 de minute de penalizare

Meciul de hochei dintre România și Bulgaria s-a terminat cu o bătaie generală între jucătoarele celor două echipe.

Partida a contat pentru Divizia a III-a a Campionatului Mondial de senioare, iar turneul final a avut loc la Brașov. România s-a impus cu 10-2 și a terminat competiția pe locul 4.

This escalated quickly. Bench clearing brawl between Romania and Bulgaria’s women’s teams at the DIIIA World Championships. https://t.co/C1P8Ewo8T5

— Ian Kennedy (@IanKennedyCK) April 9, 2023