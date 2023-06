VIDEO | Beatriz Haddad Maia și Sara Sorribes Tormo au jucat cel mai lung meci feminin al anuluii! Brazilianca este în sferturi la Roland Garros

Jucătoarea braziliană de tenis Beatriz Haddad Maia și cea spaniolă Sara Sorribes Tormo au stat aproape 4 ore pe teren în optimi la Roland Garros.

Sud-americanca (14 WTA, cs 14) s-a impus cu 6-7 (3), 6-3, 7-5 după 3 ore și 51 de minute. Fiecare dintre primele două seturi a durat o oră și 14 minute, iar în primele două game-uri din setul secund s-au jucat 30 de puncte timp de 25 de minute.

🇧🇷 Brazil’s Best 🇧🇷

Haddad Maia is off to a first Slam final eight after her 3 hour and 51 minute encounter with Sorribes Tormo 6-7(3), 6-3, 7-5.

