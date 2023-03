VIDEO | Bianca Andreescu a părăsit turneul de la Miami în fotoliu rulant! Accidentare groaznică în meciul din optimi

Jucătoarea canadiană de tenis cu origini române a părăsit turneul de la Miami din cauza unei accidentări.

Jucătoarea aflată pe locul 31 mondial a avut-o adversară în optimi pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (18 WTA, cs 18).

În setul secund, când conducea cu 2-0, Bianca Andreescu a suferit o entorsă la glezna stângă într-un moment în care adversara avea 40-15 pe propriul serviciu. Canadianca s-a prăbușit pe teren urlând de durere, iar lângă ea au ajuns imediat arbitrul meciului, adversara și personalul medical.

După câteva zeci de secunde, organizatorii au adus un fotoliu rulant, iar sportiva cu origini române a părăsit terenul ajutată de un membru al staff-ului administrativ al competiției.

Sad scenes as Bianca Andreescu is forced to retire due to an ankle injury and leaves the court on a wheelchair 😔

Ekaterina Alexandrova advances to the #MiamiOpen Quarterfinals with a 7-6 (0), 0-2 ret. win. pic.twitter.com/efAcBJukfn

— Tennis Channel (@TennisChannel) March 28, 2023