VIDEO | Break maxim și eliminare în frame decisiv! Una caldă și alta rece pentru un campion mondial de snooker

Jucătorul australian de snooker Neil Robertson (locul 3 mondial, cs 3) a trăit sentimente amestecate în meciul din optimile de finală ale CM de la Sheffield. El a realizat break-ul maxim, dar a fost eliminat în frame-ul decisiv de englezul Jack Lisowski (14, cs 14).

Break maxim pentru Neil Roberston, urmat de eliminare în frame decisiv

Australianul Neil Robertson, campion mondial de snooker în 2010, când l-a învins pe scoțianul Graeme Dott cu 18-13, a ratat calificarea în sferturile de finală ale ediției actuale, organizată la Teatrul Crusible din Sheffield. Însă a realizat un break maxim, într-un moment în care era condus cu 8-10.

„Când era copil, primea în Australia casete cu momentele grozave de aici, de la Campionatul Mondial. Acum se pare că este pe cale să ofere el unul”, a spus unul dintre experții Eurosport, David Hendon, înainte ca Robertson să trimită bila roz, penultima, în buzunar.

Iar după ce și bila neagră a ajuns pentru ultima dată la „locul ei”, Hendon a urlat: „Fantastic! Ce moment pentru omul acesta din Melbourne! Toată lumea este în picioare la Crucible și îl salută pe Neil Robertson, care a realizat un 147!”.

Australianul a intrat, astfel, în grupul select al jucătorilor care realizează un break maxim pe tabloul principal al Campionatului Mondial. Este vorba de Cliff Thorburn (1983), Jimmy White (1992), Stephen Hendry (1995, 2009 și 2012), Ronnie O’Sullivan (1997, 2003 și 2008), Mark Williams (2005), Ali Carter (2008) și John Higgins (2020).

După ce a realizat break-ul maxim, Robertson a fost felicitat inclusiv de englezul Judd Trump (4, cs 4) și scoțianul Anthony McGill (13, cs 13), care jucat la masa alăturată.

Joe Johnson, campion mondial în 1986, a avut și el cuvinte de laudă la adresa australianului. „Sunt momente foarte, foarte speciale! Își va aminti de ele toată viața”, a spus el. „A fost genial, mi-a plăcut. Neil se simte de parcă ar valora un milion de dolari”, a fost completat de Alan McManus.

Neil Robertson a pierdut calificarea în sferturi în frame decisiv

Tensiunea în sesiunea decisivă a fost imensă. Jack Lisowski a intrat în avantaj, 9-7, s-a distanțat la 10-7, dar Neil Robertson a revenit și a preluat conducerea cu 11-10 și 12-11.

Însă englezul nu a dezarmat, și-a adjudecat ultimele două frame-uri (deși în al 24-lea australianul a avut un brak de 55 de puncte) și s-a calificat în sferturile de finală.

„A avut un joc magic”, a spus Jimmy White în studioul Eurosport. „În ultimul frame ambii jucători au ratat bile ușoare, ceea ce este de înțeles, sunt oameni, dar Lisowski a ajuns la maturitate.

Cred că acum va fi câștiga regulat meciuri importante în turnee. Jack ne-a arătat cât de bun este, o victorie incredibilă pentru el”, a spus White, campion mondial la amatori în 1980 și triplu campion mondial la veterani (2010, 2019 și 2020).

Jack Lisowski nu a primit steagul Ucrainei pentru a-l flutura în arenă

Englezul Jack Lisowski a trecut în primul tur de galezul Matthew Stevens (Țara Galilor, 55) cu 10-8, după care i-a criticat pe organizatori. El a vrut să aducă un omagiu Ucrainei, purtând pe vestă o insignă în culorile albastru și galben, dar nu i s-a permis.

„Am încercat să insigna la Sheffield și organizatorii mi-au spus că pot face acest lucru doar dacă sunt ucrainean.

Am sânge ucraineană în mine (n.r. – bunicul lui este ucrainean, iar tatăl lui a copilărit acolo), dar nu a fost suficient, așa că mi-au luat insigna de pe vestă. Am jucat cu ea pentru câteva turnee, vreau să o port în continuare, dar nu mi s-a permis”, a spus, revoltat, jucătorul englez.

Însă nu s-a ținut de cuvânt, dar nu din vina lui. „Am spus că dacă voi câștiga meciul cu Neil Robertson voi flutura steagul Ucrainei în arenă, dar nu l-am primit!

Știm cu toții ce s-a întâmplă. Am vrut să port insigna, dar nu mi s-a dat voie. Dar am sentimentul că am dat totul.

Este cel mai greu meci pe care l-am avut vreodată. A fost un sentiment uimitor și un meci la fel. Am crezut că o să mă învingă cu 13-11.

Am crezut că Neil nu va mai rata și mi-am dat seama că sunt atât de neputincios, pentru că am dat tot ce am avut mai bun.

Neil este cel mai bun jucător din lume, joacă cel mai bun snooker și a avut cel mai bun sezon. Anul trecut m-a învins cu 13-9 în aceeași fază a competiției.

Uneori nu îi poți lăs ape alțșii să te bată la nesfârșit. Așa că în ultimele trei zile am făcut tot posibilul să câștig. Este incredibil ce am simțit la final”, a spus Lisowski, conform Eurosport, care l-a felicitat pe australian pentru break-ul de 147.

Rezultatele complete din Turul 2 / optimi (cel mai bun din 25 de frame–uri / primul la 13)

Mark Selby (Anglia, 2, cs 1) – Yan Bingtao (China, 16, cs 16) 10–13

Jackson Page (Țara Galilor, 90) – Mark J Williams (Țara Galilor, 8, cs 8) 3–13

Kyren Wilson (Anglia, 5, cs 5) – Stuart Bingham (Anglia, 12, cs 12) 9–13

Anthony McGill (Scoția, 13, cs 13) – Judd Trump (Anglia, 4, cs 4) 11–13

Neil Robertson (Australia, 3, cs 3) – Jack Lisowski (Anglia, 14, cs 14) 12–13

Noppon Saengkham (Thailanda, 38) – John Higgins (Scoția, 6, cs 6) 7–13

Zhao Xintong (China, 7, cs 7) – Stephen Maguire (Scoția, 40) 9–13

Mark Allen (Irlanda de Nord, 15, cs 15) – Ronnie O’Sullivan (Anglia, 1, cs 2) 4–13

Programul meciurilor din Turul 3 / sferturi (cel mai bun din 25 de frame–uri / primul la 13); meciurile se joacă pe 26 și 27 aprilie