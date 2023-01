VIDEO | Calificare muncită pentru Novak Djokovic în Turul 3 la Australian Open! Încă 7 favoriți au plecat acasă

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (4 ATP, cs 4) a trecut de Turul 2 la Australian Open, cedând un set în meciul cu francezul Enzo Couacaud.

Încă afectat de accidentarea la mușchiul ischio-jambier stâng și cu dureri la gamba stângă, Djokovic a avut nevoie de 4 seturi și aproape 3 ore pentru a trece de un jucător venit din calificări.

Novak moves on 💪

The 9x champion beats Couacaud 6-1 6-7(5) 6-2 6-0 and will play Grigor Dimitrov in the third round.@DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/VMOcZklPlC

