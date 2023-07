VIDEO | Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic în finală la Wimbledon! Al doilea titlu de Mare Șlem pentru spaniol

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (1 ATP, cs 1) a câştigat în premieră titlul la Wimbledon.

El l-a învins în ultimul act pe sârbul Novak Djokovic (2 ATP, cs 2), deținătorul titlului, cu 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4.

The Spanish sensation has done it 🇪🇸@carlosalcaraz triumphs over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 in an all-time classic#Wimbledon pic.twitter.com/sPGLXr2k99

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023