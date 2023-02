VIDEO | Căzătură groaznică în cursa Etoile de Besseges! Un ciclist a rămas suspendat pe un pod, la mare înălțime

Etapa a 2-a din cursa ciclistă Etoile de Besseges a fost neutralizată cu 22 de kilometri înainte de sosire, din cauza unei căzături a plutonului.

Benoît Cosnefroy a fost la originea ambelor căzături din Etapa a 2-a a cursei Etoile de Besseges

Căderea francezului Benoît Cosnefroy (AG2R) cu 36 de kilometri de final agitat spiritele în pluton. Un grup de 11 rutieri a pornit în urmărirea celor din evadare și i-au prins după câteva minute.

După 147 de kilometri de cursă, când exista un singur pluton compact, a avut loc o a doua căzătură. Totul s-a întâmplat într-o zonă în care țoseaua era îngustă, din cauza unui pod. Decizia de a întrerupe temporară a cursei a venit la 22,1 km de sosire. Câteva minute mai târziu, etapa a fost neutralizată definitiv.

„Cicliștii din față au fost opriți mai bine de zece minute, deci își pierduseră ritmul. Trei ambulanțe au luat sportivi răniți și i-au dus la spital și nu mai aveam niciuna pentru finalul cursei.

Ca urmare, cea mai bună decizie a fost să neutralizăm etapa”, a declarat Claudine Fangille, directorul cursei, citat de L’Equipe.

Valentin Ferron a rămas atârnat pe un pod

Benoît Cosnefroy a fost la originea și celei de-a doua căzături. „După ce am căzut prima dată, am luat o bicicletă care nu fusese folosită niciodată, pe care nu s-au făcut nici discurile, nici plăcuțele de frână.

Din acest motiv nu am putut frâna ăn zona podului și am căzut a doua oară. Am dureri peste tot, dar cea mai gravă este rana din podul palmei drepte, din cauza căreia nici nu mai puteam să țin ghidonul”, a spus sportivul după ce a trecut linia de sosire.

Primul diagnostic dat de medicul echipei sale este unul cunrt: contuzie la încheietura mâinii drepte și abraziuni ale pielii la spate, șoldul stâng, șoldul drept, partea dorsală a umărului drept, cotul drept, cotul stâng și tibia stângă.

Valentin Ferron (TotalEnergies) era s-o pățească și mai rău. El a fost aproape de o accidentare cumplită, cu riscul de a cădea în gol de la o distanță apreciabilă.

„A fost puțin tensionat în cursă, pentru că la un moment dat m-am trezit cu un ciclist căzut în fața mea. Am făcut tot ce am putut pentru a evita căderea, dar am aterizat peste cei din fața mea.

La un moment dat, m-am trezit cu brațele lipite de parapet și cu picioarele în aer, dar nu știu cum am ajuns în acea situație. Din fericire, Axel Laurance m-a ajutat foarte mult să scap din acea situație și vreau să-i mulțumesc”, a spus Ferron, care s-a ales cu o contuzie la genunchi.