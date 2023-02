VIDEO | Cel mai titrat jucător din istoria fotbalului american se retrage: „De data asta e pe bune”

Tom Brady a anunțat, azi, că renunță la cariera de jucător de fotbal american, în timpăul căreia a câștigat șapte titluri de campion.

Anunțul vine la exact un an de când Brady, legitimat la Tampa Bay Buccaneers, își anunțase prima dată retragerea, asupra căreia a revenit după 40 de zile, deoarece lăsase unele lucruri neterminate, după cum spunea lșa vremea respectivă.

„Salut, tuturor! Trec direct la subiect. Mă retrag și e pe bune de data asta. Știu că decizia a fost extrem de discutată data trecută, așa că atunci când m-am trezit dimineață m-am gândit să pornesc înregistrarea și să vă spun vouă prima dată.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023