VIDEO | Charles Leclerc pleacă primul în Marele Premiu de F1 al Statelor Unite! Este al treilea pole position în acest sezon

Pilotul monegasc de Formula 1 Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position mâine, în Marele Premiu al Statelor Unite.

Cursa are loc pe circuitul de la Austin, unde se vor parcurge 56 de tururi, fiecare având o lungime de 5,513 km. Este a 19-a etapă a Campionatului Mondial, dar belgianul Max Verstappen (Red Bull) a câștigat titlul, al treilea consecutiv, încă de la începutul lunii.

Touchdown at Austin for Charles Leclerc!

He will start on pole for Sunday's race

Formula 1, October 20, 2023