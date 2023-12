VIDEO | Christine Sinclair se retrage de la națională cu 190 de goluri! Stadionul din Vancouver îi poartă numele

Jucătoarea canadiană de fotbal Christine Sinclair a disputat marţi ei meci internaţional, punând capăt unei cariere cu 190 de goluri la naţională.

Stadionul din Vancouver și-a schimbat denumirea în „Christine Sinclair Place” la meciul de retragere

48.112 de spectatori s-au adunat pe stadionul BC Place din Vancouver, redenumit „Christine Sinclair Place” cu ocazia acestui eveniment, pentru a o omagia pe purtătoarea banderolei de căpitan.

Oamenii au venit din toate colțurile țării pentru a asista la ultimul meci al lui Sinclaire la națională, încheiat cu victoria la limită a gazdelor, 1-0, în fața Australiei.

Suporterii au profitat de minutul 12 al întâlnirii pentru o lungă ovaţie dedicată jucătoare în vârstă de 40 de ani, purtătoarea tricoului cu numărul 12.

Une légende du football tire sa révérence internationale. 👋 Christine Sinclair, l’attaquante avec le record de buts marqués en sélection, a disputé cette nuit le dernier match de sa carrière avec la Canada. 👑 🇨🇦 331 sélections et 190 buts. 🍁 pic.twitter.com/gl4GTTkKbG — Footeuses (@foo_teuses) December 6, 2023

„M-am dus să o văd în Toronto și am plâns. Apoi, am plâns când am fost la Montreal, Halifax și Victoria. Acum, evident, o să plâng, dar știam asta de când m-am decis să o văd”, a spus înaintea meciului Jasmine Bureau, potrivit Global News.

„Este cea mai mare jucătoare din lume… O urmăresc de când aveam 3 ani, adică anul în care a început la echipa națională. Am venit din Ontario pentru a fi aici”, a completat el.

Christine Sinclair a jucat 331 de meciuri pentru selecţionata Canadei, marcând 190 de goluri

Implicată în golul marcat de Quinn, Sinclair a apoi înlocuită în minutul 12 al reprizei a doua cu Sophie Schmidt, altă internaţională cu mulți ani la națională.

„Este suprarealist, este finalul perfect” a rezumat ea după meci. „Rămân o competitoare şi mă simt foarte bine după ce am câştigat acest meci. Sunt super mândră de echipă.

Atmosfera este nebună. Niciodată nu mă simt confortabil într-o astfel de situaţie încărcată emoţional, dar mi-am promis că mă voi bucura de acest moment”, a adăugat ea.

Sinclair a jucat 331 de meciuri pentru selecţionata Canadei, marcând 190 de goluri, un record mondial. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât Canada este o țară în care sportul național este hocheiul.

Pe reţelele de socializare, premierul canadian Justin Trudeau i-a adus un omagiu „celei mai mari marcatoare din lume”. „Îţi mulţumim că ne-ai inspirat. Contribuţiile pe care le-ai adus fotbalului şi sportului în Canada vor fi sărbătorite pentru mult timp”, a precizat Trudeau.

Supranumită de fani „Captain Everything”, Sinclair a participat la şase CM şi a jucat la patru ediţii ale JO, cucerind medalia de aur la Tokyo, în 2021.